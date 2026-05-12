Дети с ментальными нарушениями из Казани при помощи ИИ создали книгу

Сборник рассказов «Придуманные истории» детей с ментальными нарушениями из Казани вышел в свет в этом году. Авторы историй, написанных с помощью искусственного интеллекта, прошли курс литературно-творческой реабилитации.

Об этом «Татар-информу» сообщила замдиректора по воспитательной работе казанской школы-интерната №1 Лариса Медведева.

«Книга написана детьми с ментальными нарушениями, занимающимися в кружке с педагогом Максимом Мальковым. Он обучает детей работе с искусственным интеллектом. С помощью ИИ ребята написали рассказы – придумали фантастические истории, грамотно написали промпты», – рассказала она.

Книга опубликована тиражом сто экземпляров. В издание вошли четыре сказки для младших школьников, три истории для средней школы и три – для старшеклассников. Авторы учатся в 5-9 классах и посещают студию «Черное и белое».

«Проект способствует развитию коммуникативных навыков школьников, повышению самооценки ребят и успешной социализации воспитанников через творчество. Книги подарим друзьям и партнерам, чтобы рассказать о себе», – добавила Медведева.

Кроме того, по ее словам, дети снимают видеоролики патриотического направления, с помощью ИИ оживляют фотографии и составляют музыкальные композиции. Проекты по развитию детей с помощью ИИ будут воплощаться в жизнь и в будущем.

«Будем снимать видеофильмы и монтировать видеоролики, делать творческие проекты, когда дети с помощью ИИ придумывают песни и музыку. Возможно, в новом учебном году издадим новую книгу», – поделилась планами Медведева.

Школа-интернат №1 для детей с ментальными нарушениями находится в Авиастроительном районе Казани. Сейчас здесь учатся 259 детей в возрасте с 7 до 17 лет.