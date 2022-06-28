Дети с инвалидностью смогут бесплатно получать двухразовое питание в школах

Государственная Дума во втором чтении приняла законопроект о предоставлении бесплатного двухразового питания школьникам с инвалидностью. Об этом сообщает ТАСС.

Авторами инициативы выступила группа депутатов «Единой России» и сенаторов во главе с первым вице-спикером СовФеда Андреем Турчаком.

Согласно документу, горячее питание для детей с ограниченными возможностями здоровья в школах предложено финансировать из средств муниципальных, региональных и федерального бюджетов. Поправки внесут в закон «Об образовании». Они вступят в силу начиная с 1 сентября 2022 года.

Воспользоваться льготой на питание или получить денежную компенсацию за нее также могут дети с ОВЗ, обучение которых организовано на дому.