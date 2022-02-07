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Технологии
7 февраля 2022  13:03

Дети с 14 лет смогут сами регистрироваться на портале госуслуг

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Правительство подготовило постановление, которое позволит детям с 14 лет самостоятельно регистрироваться на портале госуслуг. Об этом сообщается в телеграм-канале Кабмина. 

«Это важное законодательное изменение избавит детей и их родителей от посещения инстанций, и сбора документов», — сказал Премьер-министр Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями. 

Так, через личный кабинет подростки смогут заходить в электронный дневник, смотреть оценки, узнавать домашнее задание, а также получать информацию о поступлении в учебное заведение и оформлять заявку, чтобы подработать во время каникул.

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