Дети с 14 лет смогут сами регистрироваться на портале госуслуг

Правительство подготовило постановление, которое позволит детям с 14 лет самостоятельно регистрироваться на портале госуслуг. Об этом сообщается в телеграм-канале Кабмина.

«Это важное законодательное изменение избавит детей и их родителей от посещения инстанций, и сбора документов», — сказал Премьер-министр Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями.

Так, через личный кабинет подростки смогут заходить в электронный дневник, смотреть оценки, узнавать домашнее задание, а также получать информацию о поступлении в учебное заведение и оформлять заявку, чтобы подработать во время каникул.