Дети из районов Татарстана посетили «Каникулы Снегурочки»

В арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык» проходит интерактивный спектакль «Каникулы Снегурочки». Постановка заинтересовала юных жителей Набережных Челнов, Зеленодольска, Нижнекамска и близлежащих районов республики.

«Если в Казани большой выбор досуга для детей в новогодние праздники, то многие районы внутри своей территории ограничены в таком выборе. Арт-резиденция выезжала на гастроли с постановкой „Золотой век русской поэзии: далекий и близкий“, и многие педагоги и родители отмечали, что им не хватает подобных качественных спектаклей, которые бы через интерактивную форму взращивали в детях духовные ценности. И мы рады, что наше пространство становится таким местом не только для казанских детей, но и детей районов Татарстана», — отметила исполнительный директор фестивального движения «Созвездие-Йолдызлык» и арт-резиденции Наталья Смирнова.

Яркие персонажи новогоднего спектакля «Каникулы Снегурочки» продолжают радовать юных татарстанцев в стенах арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык».

В новой истории Снегурочка знакомит юных зрителей и их родителей со своей новой подругой – внучкой Кощея Бессмертного. Вместе с детьми героини познают прелесть живого общения и дружбы. А любимые персонажи сказок и популярных мультфильмов вовлекают юных зрителей в интерактивное представление.

Украшением увлекательного сюжета являются зажигательные танцы и веселые песни на композиции современных исполнителей. Для своих гостей герои сказки также раздают сладкие новогодние подарки.

Показы интерактивного приключения состоятся 30 декабря, а также с 3 по 5 января.