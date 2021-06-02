Дети помогут детям: в Казани пройдет концерт в поддержку детского хосписа

Сегодня в стенах Большого концертного зала имени Сайдашева пройдет благотворительный концерт в поддержку детского хосписа имени Анжелы Вавиловой. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил председатель правления фонда Владимир Вавилов.

«Юные музыканты уже помогали нам собрать деньги, которые шли на помощь их тяжело больным сверстникам. Рады, что традиция продолжается», — считает Вавилов.

Он отметил, что концерт реализуется при участии фонда поддержки искусств «Арт-линия». Инициативу также поддержали Лайонс Клуб «Москва-Интерконтиненталь» и Министерство культуры РТ.

На концерте выступят воспитанники Средней специальной музыкальной школы при Казанской консерватории и центральной музыкальной школы при Московской консерватории. В этот вечер прозвучит как инструментальная, так и хоровая музыка.

Все средства, вырученные от продажи билетов, будут направлены в фонд имени Анжелы Вавиловой в поддержку детского хосписа. Напомним, что на его попечительстве находятся дети с тяжелыми заболеваниями со всей республики.

Начало концерта в 18:30.