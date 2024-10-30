Дети положили покрышки на ж/д рельсы в Казани, машинист успел экстренно остановить поезд

На железнодорожной станции Дербышки в Казани машинист вынужден был экстренно остановить электричку, которая ехала в Арск, из-за раскиданных на путях трех автомобильных покрышек. ЧП произошло накануне.

Как стало известно «Татар-информу», во время торможения машинист заметил троих школьников, которые убегали с места происшествия.

Полицейским удалось установить злоумышленников – это оказались школьники 4, 5 и 6 классов. Они признались, что положили покрышки на рельсы, чтобы понаблюдать, как поезд повлияет на них при движении.

В присутствии родителей полицейские провели со школьниками беседу. У детей проверили телефоны на наличие признаков радикального контента. Никаких намеков на проявление диверсии обнаружено не было. Родителей школьников привлекли к ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.