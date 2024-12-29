Дети, погибшие от отравления под Красноярском, более десяти часов дышали ядом

Дети, погибшие от отравления в селе Красная Сопка Красноярского края, более десяти часов дышали ядом.

Как сообщает ТАСС, дети дышали все время пребывания в квартире после обработки, вплоть до отъезда в больницу, то есть более 10-13 часов.

По данным эксперта-криминалиста, токсическое средство могли попасть в организм детей несколькими путями: всасывание через кожу и слизистые при соприкосновении с загрязненными инсектицидным средством предметами обстановки, вдыхание влажного воздуха, в том числе паров, содержащих инсектицидное средство, либо через желудочно-кишечный тракт - при употреблении воды, пищевых продуктов, загрязненных инсектицидным средством.

Напомним, что в сентябре от отравления погибли четверо детей. В декабре отцу детей предъявлено обвинение по статье о причинении смерти по неосторожности. Экспертиза показала, что причиной гибели детей стало попадание компонентов дихлофоса в организм детей. Накануне гибели глава семьи обрабатывал дом дихлофосом от насекомых.