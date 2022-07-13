Дети переселенцев с Донбасса получили подарки к 1 сентября от автоинспекторов Казани

Сегодня сотрудники ГИБДД Казани провели профилактические мероприятия по БДД в пунктах временного размещения переселенцев из Донецкой и Луганской республик.

Фото: Госавтоинспекция Казани

Автоинспекторы напомнили ребятам об основных правилах поведения на дороге, в том числе в формате игр.

«Сотрудники Госавтоинспекции в игровой форме собирали с детьми пазлы по безопасности дорожного движения, проводились различные игры. Затем дети катались по упражнению "змейка" на самокатах, изучали экипировку велосипедиста, составные части велосипеда. Также детям полностью напоминают правила поведения на дороге: для велосипедистов, пешеходов, пассажиров – а также напоминаем про детские удерживающие устройства», – сообщила инспектор отделения пропаганды Госавтоинспекции Казани Анна Миронова.

Фото: Госавтоинспекция Казани

После этого детям подарили ко Дню знаний канцелярские принадлежности, предоставленные ГБУ «БДД».

Одно такое мероприятие уже прошло для детей, которые проживают в гостинице «Кварт», еще одно пройдет в два часа дня для проживающих в хостеле «Второй дом».