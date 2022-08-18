«Дети оставались голодными»: поставщик из Казани не привез продукты в детсады и школы

Казанского поставщика пищевых продуктов, не выполнившего обязательства перед детсадами и школами, УФАС по РТ включило в реестр недобросовестных поставщиков. Об этом сообщил журналистам заместитель руководителя управления Алмаз Яфизов.

«Были злостные неисполнители, которые взяли на себя обязательства по организации питания. К нам поступило 66 обращений от детских садов и школ в отношении одного поставщика. Он не исполнял свои обязательства, хотя цены на товары, которые он предлагает, повысились не так сильно. При этом он даже не старался исполнить свои обязательства», — сказал он.

Известно, что недобросовестный поставщик занимается поставками продуктов питания, активно участвует во всех закупках, заключает по тысяче контрактов, в основном по Чистопольскому району.

«Он поставляет кисели, растительное масло, сухофрукты, напитки, рыбу, мясо и в большинстве случаев не выполняет свои обязательства, хотя и контракты небольшие — на 60 тыс., 100 тыс., 30 тыс. рублей. В некоторых случаях он половину товаров все же поставил», — отметил Яфизов.

Он пояснил, что из-за действий поставщика детям вообще нечего было приготовить. Некоторые заказчики даже принимали решение закупить продукты на собственные средства.

«Дети оставались чуть ли не голодными. Сейчас все контракты расторгнуты, организация включена в реестр недобросовестных поставщиков, в том числе и ее учредители. Два года она не сможет участвовать в торгах, даже если директора и учредители создадут новую компанию», — подчеркнул замруководителя УФАС по РТ.

Как пояснили «Татар-информу» в пресс-службе УФАС по РТ, в реестр недобросовестных поставщиков включено казанское ООО «Толедо-М» с офисом, расположенным на улице Портовая.

Кроме того, Алмаз Яфизов проинформировал, что еще одна жалоба от родителей школьников поступила из Альметьевского района. Люди жаловались на то, что учебное заведение поменяло меню, но пищевая ценность, состав белков и углеводов в питании изменились в худшую сторону по сравнению с условиями, прописанными в контракте. При этом калорийность пищи осталась прежней из-за жиров.