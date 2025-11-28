«Дети научили меня гибкости»: как многодетная мама совмещает работу и заботу о семье

В последнее воскресенье ноября в нашей стране отмечается День матери. На казанском предприятии СИБУРа работают 664 мамы, которые растят несовершеннолетних детей, из них 60 являются многодетными. Миляуша Плаксина – одна из них. Она пришла на завод еще студенткой, и с тех пор химия стала частью ее жизни.





Вместе на работе и дома

За 17 лет Миляуша трижды уходила в декрет и возвращалась на предприятие. Вместе с мужем, который тоже трудится на «Казаньоргсинтезе», они построили семью, в которой оба супруга поддерживают друг друга.

Миляуша Плаксина работает химиком в центральной заводской лаборатории. В профессию она пришла не случайно: еще в школе определилась со своим будущим и училась в профильной школе.

«Я работаю по профессии, и это сегодня большая редкость. Пять лет упорного обучения в моем случае не прошли зря, поэтому я искренне ценю свою работу. Очень люблю наш дружный коллектив – за эти долгие годы все стали для меня как родные и близкие», – рассказала она.

Супруг Миляуши тоже работает на предприятии начальником производства продуктов пиролиза.

«Мы учились вместе в параллельных группах. Так сложилось, что и он, и я пришли работать на один завод. Он был аппаратчиком, я – лаборанткой, он приносил нам пробы для анализа. Здесь мы начали общаться, завязалась дружба. Со временем дружба переросла в любовь и крепкую семью, которая у нас есть сейчас», – сказала Миляуша.

В совместной работе, по словам Плаксиной, много плюсов.

«Нельзя сказать, что мы работаем вместе. Да, предприятие одно, но встречаемся мы очень редко. При этом хорошо понимаем специфику работы друг друга. Я с уважением отношусь к его задержкам – знаю, что это особенность профессии. Он спокойно принимает мой график, ведь многие мужья не готовы к ночным сменам своих жен. А мой супруг, сам привыкший работать в смену, всегда относится к этому с пониманием», – поделилась она.

Супруги воспитывают троих сыновей – 14, 10 и 7 лет. Миляуша скромно относится к своей многодетности и не считает это чем-то героическим, однако хорошо организовывает свой быт.

«Мы с мужем всё делаем вместе. Когда у меня рабочие смены, я практически не вижу детей: моя смена начинается в семь утра и длится до семи вечера. По утрам, когда я ухожу, дети еще спят, а когда возвращаюсь, они уже поужинали и сделали уроки. Папа будит детей, кормит завтраком и, кого успевает, отвозит в школу. Сам он на работе с 8 утра до 5 вечера. Даже учителя чаще обращаются к нему с вопросами», – так описала свои рабочие будни многодетная мама.

Свои выходные она полностью посвящает семье.

«После ночной смены я тороплюсь домой, чтобы успеть проводить детей в школу. Хотя они у нас уже самостоятельные и могут сами добираться, именно этот путь из дома до школы особенно ценен для меня и для них. В это время они рассказывают, что с ними произошло за эти два дня, делятся своими переживаниями», – поделилась Плаксина.

В помощь многодетной семье всегда готовы прийти бабушки и дедушки.

«Мои родители живут рядом, и хотя они тоже продолжают работать, всегда готовы прийти на помощь с детьми в любой ситуации. Родители мужа живут в деревне, но активно участвуют в жизни внуков – вот младшие совсем недавно провели у них все каникулы», – сказала Миляуша.

Воспитание через пример – семейный принцип

На вопрос, какой, по ее мнению, должна быть мама, Миляуша с любовью привела в пример свою мать.

«Нужно стремиться понимать своих детей – чувствовать, чего они действительно хотят, без давления и навязывания своего мнения. Для этого необходимы большое терпение и внутренняя готовность ждать, пока ребенок сам решит открыться. В моем понимании настоящая мама – это, прежде всего, понимающая и терпеливая женщина, которая умеет слушать и поддерживать», – рассказала Плаксина.

Главный принцип воспитания в семье Плаксиных – пример взрослого. И Миляуша, и ее супруг считают, что только на собственном примере можно воспитывать детей.

Дети помогают маме, хорошо учатся, а старшие при необходимости умеют готовить еду и заказывать продукты.

«Мы не принимаем решения за них. Я не хожу в школу, не выясняю, почему такие у них оценки, и не вмешиваюсь в их учебный процесс. Это их зона ответственности, как и выполнение домашних заданий. Если решать за них и делать всё вместо них, они привыкнут перекладывать всю ответственность на других», – объяснила свою позицию Миляуша.

Она призналась, что материнство ее очень изменило.

«Как-то психолог сказал мне очень важную мысль: не мы воспитываем детей, а дети воспитывают нас. С высоты опыта могу сказать – это абсолютно верно. Я одинаково люблю всех троих своих детей, но каждому нужен свой особенный подход. Именно они научили меня гибкости. С каждым из них я разная», – поделилась она.

«Дети сразу подхватывают наши увлечения»

Семья Плаксиных активно участвует в корпоративной жизни предприятия.

«Как я уже сказала, главное – положительный пример. Дети сразу подхватывают наши увлечения. Мы со старшим сыном любим бегать, участвуем в состязаниях, соревнуемся между собой. Компания предоставляет нам слоты на марафоны. В этом году на Казанский марафон можно было и детей записать. Приняли участие с сыном», – рассказала Миляуша.

Семья участвовала в конкурсе «Папа, мама, я – спортивная семья». Мама признается, что дети бережно хранят воспоминания о таких совместных мероприятиях.

«Младший носит футболку с конкурса на физкультуру. Нравится она ему очень. Вообще такие мероприятия очень сплачивают семью. Мальчики учатся взаимовыручке», – сказала Плаксина.

В этом году мальчики начали ходить на занятия по шахматам. Она отметила, что теперь не приходится тратить время на дорогу, так как занятия проходят прямо на заводе.

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»