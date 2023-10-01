«Дети – наше богатство»: семья из Татарстана рассказала, за что получит награду Путина

На протяжении 22 лет супруги Иршат и Чулпан Ханифовы из Аксубаево живут вместе душа в душу, с любовью воспитывают детей – четырех сыновей и дочь

Фото: из личного архива Ханифовых

«Стараюсь воспитать в детях уважение к старшему поколению»

На протяжении 22 лет супруги Иршат и Чулпан Ханифовы из Аксубаево живут вместе душа в душу, с любовью воспитывают детей – четырех сыновей и дочь, стараются вырастить из них спортсменов, патриотов Родины. Представить семью к награде за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей предложили специалисты районной соцзащиты.

«Сначала меня, как маму пятерых детей, хотели выдвинуть на поощрение республиканской медалью «Ана даны – Материнская слава». Когда я собрала документы о достижениях мужа и детей, их рассмотрели и сказали, что можно пройти по конкурсу на федеральную награду. В итоге собрали досье и отправили в Казань, где его утвердили и направили в Москву», – говорит Чулпан Ханифова.

Чулпан Минзагитовне 44 года, она работает в Департаменте казначейства Аксубаевского района. Хорошо зарекомендовавшая себя на службе жительница района находит время для ведения домашнего хозяйства и воспитания пятерых детей.

«Стараюсь привить детям не только уважение к членам нашей семьи, но и к другим людям, особенно к представителям старшего поколения. Наша семья свято хранит традиции. Все праздники мы отмечаем вместе с моими родителями, собираемся за большим столом, готовим татарские блюда», – говорит Ханифова.

Старшие дети Динар и Зарина уже выросли, поступили в казанские вузы и живут отдельно. Каждые выходные они приезжают в родной дом навестить родителей.

Свой день рождения многодетная мама отмечает 1 января. В этот день вся большая семья собирается вместе, чтобы посидеть, пообщаться, а после застолья покататься на санках.

Младшие дети в семье Ханифовых активно занимаются хоккеем и футболом Фото: aksubayevo.ru

«Сайдар – лучший вратарь, Риналь и Зарина – лучшие нападающие»

Младшие дети в семье Ханифовых активно занимаются хоккеем и футболом, в составе команд ребята частенько побеждают на различных соревнованиях.

«Сайдар сейчас занимается в футбольной команде «Факел», а год назад ходил в клуб «Аксу». Уже не один раз получал звание лучшего вратаря. Риналь занимается в футбольном клубе «Факел» в Нурлате, неоднократно его называли лучшим защитником и нападающим», – говорит Чулпан Ханифова.

Сайдар учится на отлично в четвертом классе, а Риналь – хорошист, учится в восьмом классе. Старшая дочь, первокурсница Зарина, тоже спортсменка – увлекается лыжами, баскетболом и футболом. По словам матери, во время учебы в школе девочка признавалась лучшей нападающей. А младшему Айсару всего четыре года, он ходит в детский сад.

Супруги Ханифовы сами выросли в многодетных семьях. С ранних лет они знают, как важно ощущать в семье любовь, заботу и поддержку родителей, сестер и братьев. И сызмальства воспитывают в детях любовь к труду, родному краю, стране и Родине.

«Детей я очень люблю, дети – наше богатство, продолжение рода. Что ты в них вкладываешь, то и получаешь», – продолжает Чулпан Ханифова.

Ханифовы живут в частном доме, у них большой огород. Дети помогают родителям выращивать картошку, огурцы, помидоры. В скором времени семья планирует завести бычков. Как многодетная мама все успевает? На этот вопрос Чулпан Минзагитовна отвечает с улыбкой.

«Поздно ложусь, рано встаю», – говорит женщина.

Первой о награде Президента России в семье узнала многодетная мама, это было весьма приятно и волнительно Фото: ru.wikipedia.org, Общественное достояние

«Старший сын пойдет служить в армию»

Глава семейства Иршат Ханифович работает управляющим ООО «Волга-Селект», в прошлом году был избран депутатом Старокиязлинского сельского поселения. Забот и хлопот у народного избранника немало, но он всегда находит время на общение с сыновьями и дочкой.

«Воспитываю в детях уважение к старшим, прививаю дисциплину, честность, любовь к Отечеству. Мой старший сын, когда отучится, пойдет служить в армию. Желание служить в армии есть и у младших сыновей», – говорит Иршат Ханифов.

Ребята пойдут по стопам отца – в свое время Иршат Ханифович служил в ракетных войсках в Прибалтике. Мужчина говорит, что быть главой многодетной семьи не сложно. Сейчас всестороннюю поддержку родителям, воспитывающим детей, оказывает государство. По инициативе Президента России Владимира Путина в стране реализуется нацпроект «Демография». Многодетные семьи получают материнский капитал и другие выплаты, компенсацию платы за детский сад, земли для строительства жилья, льготную ипотеку. Нужно лишь иметь любовь к детям, спокойствие и терпение.

Первой о награде Президента России в семье узнала многодетная мама, это было весьма приятно и волнительно. Женщина сразу поделилась радостной вестью с супругом, который на тот момент находился в командировке в Казани.

«Отправила ему скриншот с сайта. Он сначала подумал, что награждают меня, а не семью. Написал: “Поздравляю, мама”», – вспоминает Чулпан Ханифова.

Собеседница «Татар-информа» говорит, что награду семье вручит Раис Татарстана Рустам Минниханов. Чулпан Минзагитовна ждет этого события с большим волнением. Хочет поблагодарить главу республики и Президента страны за престижную награду.