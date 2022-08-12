Дети написали письма бойцам батальонов «Алга» и «Тимер»

В распоряжении «Татар-информа» появились фото писем и рисунков, которые дети прислали бойцам батальонов «Алга» и «Тимер».

На рисунках дети изображают военную технику: танки и самолеты. На одном из рисунков красуется одобрительное слово «малаци».

Кроме того, один ребенок написал письмо, в котором обратился напрямую к добровольцам батальонов. В нем он поблагодарил бойцов за их способность самопожертвования ради благой цели и жизни мирных людей и детей. Также он поделился, что сам хочет стать танкистом, когда вырастет.

Еще одно письмо бойцам батальонов написала одна из семей из Татарстана. Автор письма пожелал военнослужащим беречь себя, и написал им слова поддержки.

«Молюсь за вас, за всех. С вами вместе воюю у телевизора», – так заканчивается письмо.