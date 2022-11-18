Дети мобилизованных казанцев смогут бесплатно сходить на «Игры дружбы»

Дети из семей мобилизованных казанцев смогут бесплатно посетить II этап международных соревнований по плаванию «Игры дружбы», который пройдет в столице Татарстана с 20 по 25 ноября. Для этого детям и их сопровождающим необходимо будет предъявить карту «Батыр», сообщает пресс-служба мэрии города.

Соревнования откроются 20 ноября в 17.30 во Дворце водных видов спорта. В дни состязаний утренние квалификационные заплывы будут начинаться в 9:00, вечерние финальные заплывы – в 18:00. 25 ноября финальный заплыв стартует в 17.00. Полная программа соревнований представлена по ссылке.

Завершающий этап Игр пройдет в столице РТ с 8 по 17 декабря.

Общий призовой фонд второго и третьего этапов международных соревнований составит 7 млн рублей.