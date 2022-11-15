Дети мобилизованных из Мамадыша могут бесплатно посещать 12 досуговых и спортобъектов

Для детей мобилизованных граждан из Мамадышского района ввели льготный билет, который позволяет бесплатно посещать 12 досуговых и социально значимых объектов. Об этом «Татар-информу» рассказали в администрации района.

Ранее эта инициатива распространялась только на детей из малообеспеченных, многодетных семей, детей с ограниченными возможностями. Таких в районе более одной тысячи семей.

На данный момент в семьях мамадышских мобилизованных воспитываются 123 ребенка, 51 из них дошкольники, 62 школьники, два студенты и восемь старше 18 лет.

По льготному билету ребенок может бесплатно посещать спортивный зал, бассейн, крытый каток в «Олимпе»; кинозал; аттракционы на набережной; крытый каток в «Олимпе»; лыжную базу на стадионе-ипподроме (прокат спортинвернтаря); краеведческий музей; городскую баню; спортивный зал в «Юбилейном»; прокат коньков на озере за спиртзаводом; бассейн «Лагуна», а также все кружки и секции, действующие в Мамадыше.

По этому же льготному билету дети мобилизованных могут бесплатно пользоваться услугами общественного транспорта. Помимо этого, в Мамадыше отменили родительскую плату за детские сады, а школьников обеспечили бесплатным питанием в столовой.