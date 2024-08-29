«Дети лучше взрослых знают ПДД»: ЮИДовцы завершили летнюю смену в «Камском Артеке»

Сегодня на базе детского лагеря «Камский Артек» подошла к концу профильная смена юных инспекторов движения. Почти всю неделю наиболее активные участники дорожного движения со всей республики не только отдыхали и укрепляли свое здоровье, но и изучали правила безопасного поведения на дороге.

Фото: ГБУ «Безопасность дорожного движения»

«Вот уже в третий раз Центр по организации занятости детей и подростков “Камский Артек” принимает у себя профильную смену юных инспекторов движения со всей республики. Лагерь собрал более двухсот самых активных, жизнерадостных и целеустремленных ребят. Наши ЮИДовцы лучше взрослых знают ПДД и для чего они нужны», - рассказала в беседе с агентством представитель нижнекамского отделения профилактики ГБУ «Безопасность дорожного движения» Ильсия Сафонова.

Проведение уникальной профильной смены юных инспекторов движения стало возможно благодаря Госавтоинспекции Татарстана, Министерству образования и науки РТ и ГБУ «Безопасность дорожного движения».

Фото: ГБУ «Безопасность дорожного движения».

«Профильная смена организована не столько для изучения ПДД, а сколько для того, чтобы научить их пропагандировать правила безопасного поведения на дорогах. Порой детское слово более доступно для понимания сверстников, нежели советы взрослых», – добавила Ильсия Сафонова.

В рамках профильной смены был организован форум, где ЮИДовцы обсуждали наиболее актуальные вопросы профилактики детского травматизма, приняли участие в обучающих мастер-классах. Самым главным событием профильной смены стали соревнования: на знание правил дорожного движения, основ оказания первой помощи, мастерство управления велосипедом – фигурное вождение и автогородок. Теперь юные инспекторы смогут поделиться накопленным багажом знаний со своими сверстниками.