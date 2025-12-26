Дети Лисичанска и Рубежного получат от Татарстана по четыре новогодних подарка. Всего в эти два города из республики отправлено более 12 тыс. сладких подарков. Об этом рассказал руководитель регионального исполкома Татарстанского отделения «Единой России» Марат Самигуллин на пресс-конференции, посвященной итогам работы партии.

«Перед Новым годом каждому ребенку обязательно из Татарстана привозятся сладкие подарки. Причем в этом году в нашей последней колонне было 3,5 тыс. подарков лично от Раиса РТ Рустама Минниханова. И еще 8,5 тыс. подарков собрали наши партийцы. Таким образом, каждый ребенок в этих двух городах получит по четыре подарка. Думаю, это лишним не будет, учитывая те условия, в которых они все находятся. Хочется их порадовать», – заявил он.

Самигуллин подчеркнул, что региональное отделение «Единой России» и дальше продолжит помогать жителям подшефных Татарстану городов – Лисичанска и Рубежного.

«Мы знаем, какое там состояние. Еще 10–15 лет всей стране, в том числе Татарстану, нужно будет им помогать. Поэтому эта работа будет актуальна еще длительное время», – отметил он.

Руководитель регионального исполкома партии напомнил, что первую колонну с гуманитарным грузом единороссы отправили в августе 2022 года. «И при первом же посещении Лисичанска с местными волонтерами открыли гуманитарный центр под флагом «Единой России». У нас были с собой флаги, мы их там разместили. Позже такой же центр был открыт в Рубежном», – заметил он.

Все грузы, собранные в Татарстане, попадают под четко организованное распределение, в приоритете – социально уязвимые категории населения, добавил единоросс.

«Отдельно резервируются товары для тех людей, которые возвращаются в эти города. И этот процесс продолжается. Если в Лисичанске <...> оставалось около 13 тыс. человек, то сегодня количество жителей приближается уже к 30 тыс. То есть народ возвращается. И это касается обоих городов», – сообщил он.

По словам Самигуллина, при формировании грузов первое время в приоритете были продукты питания и питьевая вода. В последнее время упор делается на строительные материалы для восстановления социальных объектов и жилищного фонда.

Активно участвуют в формировании гуманитарных грузов также представители «Молодой гвардии Единой России». «На протяжении последних двух лет не было ни одной колонны, в которую бы молодогвардейцы не добавляли свою фуру. А это большой двадцатитонник, полностью укомплектованный грузом, который наша молодежь собрала самостоятельно, без нашей помощи», – сказал руководитель регионального исполкома партии.

Груз, который отправляет «Молодая гвардия Единой России» в составе колонны единороссов, больше ориентирован на бойцов, а груз партии – на гражданское население Лисичанска и Рубежного, уточнил он.

«Нас там ждут, знают, что поможем обязательно. К нашему очередному приезду у них, как правило, уже готовы очередные заявки на следующий приезд. То есть мы уезжаем оттуда уже с очередным запросом. Запросов меньше не становится, хотя потихоньку жизнь там налаживается, строятся дороги, объекты. Но есть большие запросы по обеспечению безопасности», – подчеркнул Самигуллин.

Например, в последнюю колонну единороссы включили антидроновые сетки для защиты электроподстанции. Их на личные средства приобрел депутат Госдумы Руслан Гаджиев.

«В любой заявке и в каждой колонне у нас много детских товаров, в том числе для новорожденных. Значит, жизнь налаживается, если рождаются дети. И это прекрасный показатель», – сообщил руководитель регионального исполкома партии.

Кроме того, в рамках акции «Помоги собраться в школу» единороссы перед каждым новым учебным годом привозят в Лисичанск и Рубежное школьные принадлежности. Их получают все дети с первого по 11-й класс.