Казань определила стоимость новогоднего подарка для детей в 217 рублей

Мэрия Казани выделит 33,3 млн рублей на закупку новогодних сладких подарочных наборов для детей, следует из тендера, размещенного на сайте госзакупок.

Всего планируется приобрести 153,5 тыс. наборов для воспитанников 335 детских садов и учащихся 161 среднего общеобразовательного учреждения.

Начальная стоимость комплекта определена в 216,7 рубля.

Вес набора должен составлять не менее 700 граммов. В него согласно техзаданию, должны быть включены: вафельный батончик, сахарное, с начинкой печенье, десерт с кремовой начинкой, глазированный зефир с «вареной сгущенкой», молочный шоколад, жевательный мармелад, вафельный десерт, мучное кондитерское изделие, восстановленный сок без добавления сахара и разные виды конфет. Всего в наборе должно быть 21 наименование.

Поставщик должен предоставить набор в упаковке из плотного микрогофрокартона, с полноцветной печатью, с ручкой из шнура. На лицевой стороне упаковки – рисунок отрывного листа календаря с датой 31 декабря со снегирем на елочной ветке, ниже – изображения Деда Мороза, Снегурочки, игрушки, сладостей и поздравление «С Новым Годом!», «Яңа ел белән!» (на другой стороне упаковки), стихи на русском и татарском языках. На упаковке также должна быть символика - герб Казани, часы, еловые ветки.

Товар должен быть поставлен в период с 1 декабря по 30 декабря 2021 года, конкретные даты определит заказчик.

Заявки на участие в торгах принимаются до 16 ноября 2021 года, сам аукцион состоится 18 ноября 2021 года.