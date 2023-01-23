Дети из татарстанских домов-интернатов участвуют в Единых играх Спецолимпиады в Казани

22 января в Казани стартовали Единые игры Специальной Олимпиады. Участниками соревнований стали представители Белоруссии и 59 регионов России. Среди них оказалось и 95 спортсменов из Татарстана, восемь из которых являются воспитанниками двух домов-интернатов, сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

Трое детей представляют Дербышкинский детский дом-интернат для людей с психическими расстройствами, еще пять — Зеленодольский дом-интернат для людей с психическими расстройствами. Подростки представят республику в соревнованиях по флорболу и футзалу.

В министерстве отметили, что в прошлом году в реабилитационных центрах и домах-интернатах с такой специализацией регулярно проводились тренировки и занятия по программам Спецолимпиады. Всего в 26 учреждениях состоялось свыше 15 тыс. занятий по программам «Молодой атлет», «FIT 5 — хорошая физическая форма», «Тренировка двигательной активности (МАТР)». Мероприятиями охвачено 6 727 человек.

Кроме того, в шести центрах для детей и подростков с ОВЗ в Зеленодольском, Арском, Елабужском, Бугульминском, Кукморском районах и Набережных Челнах состоялись занятия в рамках «Спортивного экспресса Специальной Олимпиады». К мероприятию присоединились 249 человек.

Подобные события, подчеркнули в Минтруде РТ, уже доказали свою результативность. Так, на Всероссийской Спартакиаде Спецолимпиады РФ сборная команда по женскому мини-футболу «Татарстан — 3», в которую вошли представительницы Зеленодольского, Камско-Полянского и Казанского домов-интернатов, заняла 1-е место в третьем дивизионе.

Напомним, что Единые игры Спецолимпиады в Казани продлятся до 27 января. Событие ставит цель помочь людям с нарушением интеллекта адаптироваться к жизни в обществе, стать полноценными его гражданами.

На церемонии открытия Игр, прошедшей, 22 января в «Казань Экспо» присутствовали Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, министр спорта России Олег Матыцин и президент Специальной Олимпиады России Ольга Слуцкер.