Дети из Татарстана стали участниками первой морской смены центра «Сәләт» в Крыму

Дети из Татарстана принимают участие в морской профильной смене на базе молодежного центра «Сәләт — Ак Барс» в Крыму. Летний сезон открылся сменой «Сәләт — Дәрт» 10 июня.

Ее участником стал 161 ребенок из Татарстана, Крыма, Севастополя, Москвы и области, Тюмени и Ульяновска. Возраст ребят составляет от 12 до 18 лет.

Каждый день культурная программа смены меняет свою тематику. Ребят, к примеру, ожидали дни, посвященные Гавайям, пиратской и спортивной теме. Кроме того, им предлагают различные дневные активности и спортивные мероприятия, среди которых был и праздник «Сабантуй». Во время мероприятия дети играли в традиционные игры и участвовали в бое подушками, перетягивании каната, беге в мешках, разбивании горшка и многом другом.

Помимо развлечений, смена включает насыщенную образовательную программу: актерское мастерство, ведение профилей в соцсетях, интеллектуальные игры, публичные выступления, тайм-менеджмент и другие уроки для творческого и интеллектуального роста.

«Программа каждой нашей смены сформирована так, что у участников практически нет свободного времени, так как в перерывах между образовательной программой и другими активностями лагеря, дети готовятся к вечерним мероприятиям, на которых они показывают и раскрывают свои собственные таланты», — отмечает заместитель директора лагеря Булат Гайнутдинов.