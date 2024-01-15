Дети из Татарстана поздравили с Новым годом сотрудников КАМАЗа и СИБУРа

Дети — участники «Движения первых» поздравили около 11,5 тыс. жителей Татарстана, которые встретили Новый год на работе. Среди них оказались и сотрудники стратегических предприятий республики, сообщает пресс-служба регионального отделения движения.

В частности, в Набережных Челнах школьники в костюмах Деда Мороза и Снегурочки поздравили работников КАМАЗа, а в Казани — нефтегазохимической компании «СИБУР Холдинг» и железнодорожного вокзала «Казань-1». Сотрудники СИБУРа при этом сделали каждому ребенку новогодний подарок: дети получили пазлы, из которых можно собрать модель завода.

На этих предприятиях работа не останавливается даже в новогоднюю ночь, поэтому ребята устроили праздник для их работников. Они прочитали стихотворения, спели песни, вручили подарки, сделанные своими руками, и сказали различные теплые слова.

Для детей заранее организовали мастер-классы по изготовлению подарков и открыток. А взрослые провели для своих гостей экскурсии по рабочим местам, рассказали интересные истории о своей профессии и показали, как проходит их рабочий день.

«Посещение этих объектов и общение с работниками вдохновило подростков настолько, что теперь они хотят связать свою жизнь с одной из этих профессий», — утверждают в движении.

Поздравления состоялись и в других районах Татарстана. Дети из Кукмора поздравили с наступающим Новым годом сотрудников МЧС, из Новошешминска — врачей и медсестер, из Нижнекамска — аптекарей, продавцов и учителей, из Альметьевска — вахтеров и педагогов колледжа, а из Зеленодольска — гардеробщика. Подростки из Арского района посетили интерактивный парк «Лес чудес» и заглянули в резиденцию Кыш Бабая и Кар Кызы.

Всего дети поздравили около 11,5 тыс. татарстанцев, которые встретили новогодние дни на работе или на службе. Поздравления были организованы в рамках акции «Российский детский Дед Мороз», которая длилась с 15 декабря до 13 января.

Указ о создании «Движения первых» летом 2022 года подписал Президент России Владимир Путин. Татарстанское отделение всероссийской организации возглавил бывший глава Минмолодежи РТ Тимур Сулейманов. Указ о создании Республиканского координационного совета, который будет работать во взаимодействии с движением, 14 февраля 2023 года подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.