Дети из Татарстана могут принять участие в кастинге вокального конкурса «Ты супер!»

Проходит кастинг в 9-й сезон международного вокального конкурса НТВ «Ты супер!» для детей, которые остались без попечения родителей.

Подать заявку на участие в проекте могут талантливые дети, которые обладают вокальными способностями и проживающие в детдомах, приемных и опекунских семьях, а также дети, находящиеся в школах-интернатах в возрасте 7-18 лет из России и государств Содружества Независимых Государств (СНГ).

Первый этап кастинга проходит в онлайн-формате. Для участия нужно заполнить анкету, снять видео с коротким представлением ребенка, указав имя и фамилию, возраст, город или населённый пункт проживания, а также статус — «проживаю в детском доме/интернат/приемной семье/под опекой». Кроме того в видеоролике желательно немного рассказать о себе.

В подаваемой анкете следует указать гиперссылку на ролик с исполнением песни или нескольких композиций. Все видеозаписи следует загрузить на обменник файлов с указанием ссылки в анкете.

На кастинг принимаются композиции, которые были исполнены под минус или живой аккомпанемент. Сведенные песни рассматриваться не будут.

Очный этап конкурса пройдет в Москве.