Фото: пресс-служба ТРО ВПП «Единая Россия»

Активисты «Молодой Гвардии Единой России» провели в Татарстане серию мероприятий, приуроченных ко Дню отца. Об этом рассказали в пресс-службе регионального отделения партии.

Так, в воспитанники подростково-молодежного клуба «Мирас» в Нурлате совместно с активистами готовили «Вкусняшки для папы».

«Быть хорошим отцом — самая ответственная и нужная работа в жизни мужчины. Справляется с ней не каждый, а только достойный. В этот день поздравляем всех пап, хотим сердечно поблагодарить вас за ваш отцовский труд, пожелать счастья, здоровья, чтобы дети гордились вами, а в дальнейшем и вы ими», – отметила руководитель «Молодой Гвардии» Эльнара Азизова.

Дети из районов Татарстана готовятся к Дню отца

Третьеклассники из средней школы №2 Бавлов совместно с молодогвардейцами и представителями молодежного центра «Яшьлэр доньясы» приготовили для пап поздравительные фоторамки. Особенные подарки, изготовленные руками детей, порадуют адресатов, уверена руководитель отделения «Молодой Гвардии Единой России» Бавлинского района Екатерина Галимова.

«Полученные подарки будут не только символом любви и благодарности папам, но еще и ярким проявлением творческого потенциала и индивидуальности каждого ребенка», — отметила она.

Дети из районов Татарстана готовятся к Дню отца

В футбольном манеже «Гран Тау» в Апастове состоялась спортивно-интеллектуальная игра. Ребятам предстояло пройти 10 станций и проявить свои умения в разных областях — от сборки и разборки автомата на скорость до составления слов. Все участники получили подакр и грамоты.

«Мы считаем, что сборка и разборка автомата — это элемент системы патриотического воспитания, подготовка к защите Родины. Этот увлекательный процесс позволил вспомнить азы, полученные во время службы в армии, и приобрести новые знания для тех, кто держит оружие в первые», — заявил руководитель Апастовского отделения «Молодой Гвардии Единой России» Ильдар Салаватов.

Напомним, что День отца в России ежегодно отмечается в третье воскресенье октября. В этом году это 20 октября.