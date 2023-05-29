Дети из новых регионов России отдохнут этим летом в челнинском лагере «Саулык»

В конце этой недели в Набережные Челны приедут отдыхать дети из новых регионов России, они разместятся в оздоровительном лагере «Саулык». Об этом на аппаратном совещании сообщил руководитель территориального отдела Роспотребнадзора Ильгизар Бариев.

Главный санврач Челнов доложил, что к приему детей все готово, персонал учреждений заканчивает медицинские исследования, включая ПЦР-диагностику на коронавирусную инфекцию. У персонала исследованы медицинские книжки, некоторые из них возвращены на доработку.

«В преддверии летней оздоровительной кампании мы провели экспертизу всех пришкольных лагерей, загородных учреждений. Все прошли экспертизу, имеются положительные заключения на право работать», — отметил он.

В дальнейшем сотрудники Роспотребнадзора совместно с прокуратурой города намерены осуществлять профилактические визиты в места отдыха детей, добавил Бариев.

Мэр Челнов Наиль Магдеев обратил внимание на то, что к персоналу должны быть самые высокие требования, а особенно к пищеблокам детских оздоровительных лагерей.

«Просьба к вам, вашим коллегам самым тщательным образом провести проверку с тем, чтобы никаких неожиданностей не было. Все, что касается жизни и здоровья детей, — здесь никаких мораториев быть не может. Да, понятно, что в других сферах жизнедеятельности сегодня действует мораторий, в определенной мере это правильно. Но мы знаем, что некоторые не совсем сознательные руководители начинают этим злоупотреблять и баловаться. Родители доверяют нам самое дорогое, что у них есть. И должны быть уверены, что здоровье их детей в надежных руках», — поручил он.