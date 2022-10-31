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Общество
31 октября 2022  10:31
Эльза Кузнецова

Дети из ЛНР и ДНР отдохнут на осенних каникулах в челнинском лагере «Солнечный»

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Дети из Луганской и Донецкой народных республик, а также из Удмуртии, Башкортостана, Пермского края и Осетии отдохнут на осенних каникулах в челнинском лагере «Солнечный». Об этом на деловом понедельнике сообщил главный санитарный врач города Ильгизар Бариев.

Для детей будут организованы массовые мероприятия — соревнования по футболу с общим количеством 250 человек. Матчи пройдут на базе стадиона «Строитель» и футбольном манеже «Победа».

«Все необходимые процессуальные действия службой проводятся. Все пройдет в штатном режиме», — отметил Бариев.

В Челнах на осенних каникулах функционируют пять загородных лагерей: «Солнечный», «Крылатый», «Звездный», «Росинка» и «Солнышко». На базе 61 школы открыты пришкольные лагеря.

#ДНР и ЛНР
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