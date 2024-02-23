Дети из Лисичанска посетили выставку в Елабуге, организованную музеем «Арт-Донбасс»

В Музее современного этноискусства Елабужского государственного музея-заповедника открылся выставочный проект из Донецка, который был инициирован художественным музеем «Арт-Донбасс». В экспозиции представлена 51 работа.

«На выставке прозвучали слова поддержки дончан в это непростое время. Описание музея „Арт-Донбасс“ тоже впечатлило присутствующих. Он находится внутри памятника, на цокольном этаже, чтобы его не заметили враги. Это шесть метров под землей. В нем нет окон, зато там безопасно можно проводить выставки», — рассказала «Татар-информу» пресс-секретарь ЕГМЗ Оксана Есипова.

На акварельных полотнах донецкие художники изобразили природу родного края, причем главным героем стал Донецкий кряж. На работах запечатлена степь с терриконами — впечатляющими насыпями из пустой породы, полученной в результате добычи угля. Они стали настоящими символами шахтерского города.

Со словами признательности выступила директор Художественного музея «Арт-Донбасс» Екатерина Калиниченко. Она рассказала, как создавались представленные на выставке произведения, о своем музее и работе по сохранению имеющихся фондов, поддержке художников региона в нынешних тяжелых условиях.

Екатерина Калиниченко дарит картину

Кроме того, Калиниченко вручила благодарственное письмо Александру Руденко за материальную поддержку. Помимо этого, она передала в дар ЕГМЗ подготовленный в «Арт-Донбассе» каталог художественных работ и одну из акварелей донецкой художницы Елены Григорьевой, которая тоже присутствовала на церемонии и поприветствовала собравшихся.

Особенно значимым моментом стало общение директора «Арт-Донбасс» со старшеклассниками из Лисичанска, которые учатся в школе «Университетская» при Елабужском институте Казанского федерального университета.

У детей в этот день вновь появилась возможность посмотреть на творчество земляков и вспомнить родные места. Директор ЕИ КФУ Елена Мерзон поблагодарила Гульзаду Руденко и Екатерину Калиниченко за эту возможность.

«Работы мастеров из Донбасса, представленные художественным музеем „Арт-Донбасс“ из города Донецка заслуживают отдельного внимания и уважения. Несмотря на весьма непростую, мягко говоря, ситуацию, они смогли написать такие яркие, прекрасные картины, полные тепла и любви. Также руководство и команда музея „Арт-Донбасс“ смогла организовать такую удивительную выставку своих художников. Это заслуживает отдельного уважения», — заявил блогер Алмаз Магадиев.