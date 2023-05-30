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Руc Тат
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Общество 30 мая 2023 17:35

Дети из Лисичанска отправились на отдых в оздоровительный лагерь Набережных Челнов

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Сегодня из Лисичанска в Набережные Челны отправились 140 детей. Они будут отдыхать в первую смену в одном из оздоровительных лагерей города.

Детей на месте уже ждут, для них все уже приготовили и продумали программы для досуга.

Отмечается, что отдых детей полностью оплачен республикой Татарстан.

«Этим летом отправим на отдых в оздоровительный лагерь Автограда более 500 детей, чему мы несказанно рады. Они будут отдыхать в три смены», – уточнил вице-премьер РТ Евгений Варакин, курирующий Лисичанск и Рубежное.

#Лисичанск
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