Дети из Лисичанска отправились на отдых в оздоровительный лагерь Набережных Челнов

Сегодня из Лисичанска в Набережные Челны отправились 140 детей. Они будут отдыхать в первую смену в одном из оздоровительных лагерей города.

Детей на месте уже ждут, для них все уже приготовили и продумали программы для досуга.

Отмечается, что отдых детей полностью оплачен республикой Татарстан.

«Этим летом отправим на отдых в оздоровительный лагерь Автограда более 500 детей, чему мы несказанно рады. Они будут отдыхать в три смены», – уточнил вице-премьер РТ Евгений Варакин, курирующий Лисичанск и Рубежное.