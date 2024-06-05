Казанская ГИБДД познакомила школьников с историей и работой Госавтоинспекции

В рамках мероприятия «Внимание — Дети!» сотрудники ГИБДД Казани совместно с коллегами из ГБУ «Безопасность дорожного движения» и ветеранами провели познавательную встречу для детей из одного из местных летних лагерей, сообщили в ведомстве.

«Ребята посетили музей при комплексе ГИБДД МВД Татарстана, где узнали историю становления и развития Госавтоинспекции от ветерана Владимира Анатольевича Кунчего. Дети ознакомились с обязанностями сотрудников ГИБДД по обеспечению безопасности на дорогах в разные исторические периоды», — рассказал командир полка ДПС Госавтоинспекции УМВД России по городу Казани полковник полиции Михаил Савин.

Затем состоялись беседы о правилах дорожного движения для пешеходов, пассажиров, велосипедистов и лиц, использующих средства индивидуальной мобильности. Дети практиковались в вождении велосипедов на автогородке, изучали патрульные машины и мотоциклы ГИБДД.

В автоклассе с современным оборудованием ребята вместе с сотрудниками ГБУ БДД повторили ПДД, посмотрели обучающие мультфильмы и видео.

По окончании мероприятия каждый ребенок получил в подарок световозвращающий элемент для обеспечения безопасности пешеходов, в том числе детей, на дороге.