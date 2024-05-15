Дети из Елабуги отдали деньги, выигранные на шахматном турнире, волонтерам СВО

В Елабуге воспитанники шахматного клуба «Дебют» передали свои деньги, выигранные на турнире, в помощь волонтерам, помогающим бойцам СВО. В данный момент они ведут сбор на автомобиль.

Волонтер Оксана Ермакова создала группу в соцсети и вела сбор средств в помощь бойцам. На днях к ней обратились два мальчика, родные братья, которые хотят отдать свои деньги.

«Они пришли ко мне и рассказали, что недавно выиграли деньги в шахматном турнире и решили принять участие в сборе средств для покупки автомобиля для бойцов в зону СВО. Я была очень тронута, было даже неловко брать деньги у детей. Но они очень хотели помочь», – поделилась женщина.

Фото: © Оксана Ермакова

Спустя время Оксана узнала, что родственники мальчиков, узнав об их поступке, компенсировали им затраты.

«Но они и эти деньги, полученные от родных, снова передали нам. Я написала об этом пост в своей группе. Его увидели другие ребята, которые занимаются в этом же шахматном клубе, и тоже решили передать нам свой выигрыш. Так нам удалось собрать больше 17 тысяч рублей», – поделилась волонтер.

В общей сложности на покупку автомобиля волонтерам нужно собрать 480 тысяч рублей.

«Еще до поездки к нам обратился наш боец с просьбой помочь с машиной. Честно говоря, я была немного в смятении, объяснила, что у нас маленькая группа и сбор будет затяжным. Думала, что ребята обратятся к другим волонтерам, но вчера получила еще одно сообщение. Наши мальчишки самостоятельно собрали уже 280 из необходимых 480 тысяч рублей», – поделилась Оксана Ермакова.

Чтобы собрать оставшуюся сумму, было решено организовать благотворительный концерт в Елабужском дворце культуры. Он пройдет 20 мая.

Фото: © Оксана Ермакова

Внести свой посильный вклад можно по номеру телефона +79600617818 Оксана Сергеевна Ермакова, номер прикреплен к «Сбербанку». При переводе нужно указать «машина своим».