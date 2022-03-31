На фестивале «Хрустальные звездочки» в Татарстане выступили дети из ДНР

Фото: Владимир Васильев/ ИА "Татар-информ"

Участниками первого этапа ежегодного Всероссийского фестиваля «Хрустальные звездочки-2022» стали дети из Донецкой народной республики. Республиканский этап состоялся в РПА Минюста России.

«Мы были очень рады встретить талантливых детей из ДНР. Помимо конкурса мы проведем для них культурную программу, посетим достопримечательности Казани для того, чтобы ребята чувствовали себя здесь уютно и комфортно, как дома», — поделился заместитель руководителя Управления ФССП по Республике Татарстан Андрей Михайлов.

Концерт открылся вокальным номером 17-летнего Никиты Лункина из города Горловка. Перед началом фестиваля он поделился своими ожиданиями и будущими планами.

«Я 10 лет занимаюсь вокалом. Хочу связать свою жизнь с пением, поэтому планирую поступать в вокальный колледж. Это далеко не первое мое выступление, поэтому я не переживаю», — пояснил гость республики.

Всего в фестивале приняли участие 67 ребят, среди которых были дети работников нескольких ведомств РТ: Управления ФССП, ФНС, Пенсионного фонда, МЧС, ФСИН, Арбитражного суда, а также прокуратуры Татарстана. Целью мероприятия стало укрепление авторитета семейных ценностей и патриотическое воспитание молодого поколения.

Мама 8-летней участницы конкурса Гульназ Ламонова сказала, что узнала о фестивале от преподавателя дочери по современной хореографии. Она также отметила, что многие дети, присутствующие в зале, привыкли к сцене и испытывают лишь легкое волнение.

«В этом фестивале мы участвуем уже четыре года. Моя дочь занимается современной хореографией, а опыт публичных выступлений всегда мной приветствуется. С каждым выходом на сцену она становится более уверенной, не боится конкуренции и хочет побеждать», — сказала собеседница «Татар-информа».

Конкурс проводится по трем номинациям: вокал (народное, классическое, эстрадное пение), хореография (народный, классический, бальный, современный танец), а также исполнительское мастерство (игра на музыкальных инструментах). Выступающие разделены на две группы: от 7 до 12 лет и от 13 до 17 лет включительно.

Все участники были награждены памятными грамотами, а победители первого этапа отправятся на всероссийский фестиваль.

Напомним, что в прошлом году фестиваль «Хрустальные звездочки» не состоялся из-за тяжелой эпидемиологической ситуации в Республике Татарстан и России в целом.