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Ру Тат
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Технологии
22 ноября 2022  03:16

Дети из 30 российских регионов съедутся в Альметьевск на хакатон 3D-моделирования

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С 24 по 25 ноября в Альметьевске пройдет всероссийский хакатон 3D-моделирования FUTURE 3D. Участниками станут представители более 30 российских регионов, передают организаторы. 

Цель — выявить и поддержать талантливых детей в сферах информационных технологий, управления цифровыми проектами, дизайна и команд, обладающих способностью создавать цифровые продукты и сервисы.

Участникам предлагается самостоятельно спроектировать и разработать 3D-модель по одному из трех направлений, которые будут определять в результате жеребьевки. Также командам нужно будет защитить свой проект. 

Конкурс пройдет в Центре цифрового образования детей «IT — Куб» Альметьевского политехнического техникума.

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