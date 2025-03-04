Дети испекли торт и сделали из футболки наряд. В Нурлате прошел чемпионат «Юный мастер»

В Нурлате прошел муниципальный этап межрегионального чемпионата «Юный мастер», на котором больше 20 молодых участников показали свои навыки в 11 разных компетенциях: от кулинарии до музыки, от флористики до дизайна, пишет «Татарстан 24».

Так, Алиса Казакова из детсада «Сказка» была дизайнером одежды. На мероприятии она переделала обычную белую футболку в яркий наряд, при помощи некоторых аксессуаров. Айсылу Сафиуллина продемонстрировала себя как кондитер: испекла прямо перед жюри фруктовый торт по семейному рецепту. Другие участники выступали в ролях врачей, художников, воспитателей, инспекторов Госавтоинспекции и других специалистов.

На конкурсе все участники рассказывали о своем представлении о профессии, выполняли практическое задание и презентовали свою работу.

Цель такого конкурса - выявить у детей раннюю профориентацию и дать им первоначальные навыки профессии, поделилась методист по дошкольному воспитанию Управления образования исполкома Нурлатского района Татьяна Абакшина.

По итогам события 14 участников прошли в зональный этап чемпионата. Подробнее – в сюжете телеканала.