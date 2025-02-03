Дети и подростки Татарстана могут получить грант от «Движения первых»

Стартовал новый сезон грантового конкурса «Движения Первых». Победителям будет оказана финансовая поддержка для подготовки и проведения конкурсов, фестивалей, слетов и иных мероприятий, направленных на воспитание, развитие и самореализацию детей и молодежи, а также организацию их досуга. В первом сезоне 28 проектов от ребят из Татарстана получили поддержку на общую сумму более 64 млн рублей. Об этом «Татар-информу» сообщила начальник организационного отдела республиканского отделения организации Эльвира Муртазина.

«Одним из наиболее активно развивающихся проектов является Детская химическая лаборатория "НАХИМИЧИМ. Версия 2: ХИМИЧЕСКИЙ БУМ". в Менделеевском районе. Дети получают сведения о различных растениях, познают особенности их роста и развития, приёмы ухода за ними, и в конечном итоге у них складывается представление об общих зависимостях явлений природы. Сейчас маленькие биологи продолжают работу с гидропоникой. Ребята с удовольствием сажают микрозелень, наблюдают за её ростом и употребляют полезную микрозелень в пищу», - рассказала собеседник агентства.

Инклюзивные балы, которые прошли в прошлом году в четырех районах Татарстана, также получили поддержку на грантовом конкурсе, добавила она.

Подать заявку на участие можно на портале предоставления мер финансовой поддержки до 3 марта. Результаты конкурса будут подведены в начале апреля, а проекты победителей будут реализовываться в течение 2025 года.

Подать заявки на участие в конкурсе могут школы, колледжи, детские сады, молодёжные и детские общественные объединения, дома детского творчества, театры, библиотеки, вузы, а также иные юридические лица и индивидуальные предприниматели.

Каждая из заявок должна отражать ценности движения, которые были приняты детьми и молодежью на I съезде. Это взаимопомощь и взаимоуважение, единство народов России, историческая память, добро и справедливость, мечта, созидательный труд, жизнь и достоинство, патриотизм, дружба, служение Отечеству, крепкая семья. Также проекты, представленные на конкурсе, должны отвечать одному из направлений: волонтерство и добровольчество, труд, профессия и свое дело, спорт, образование и знания, культура и искусство, наука и технологии, патриотизм и историческая память, медиа и коммуникации, здоровый образ жизни, экология и охрана природы, дипломатия и международные отношения, туризм и путешествия.

В этом году в конкурс были внесены некоторые изменения. Так, к заявке участники должны приложить видеовизитку, которая должна быть снята вместе с ребятами, предложившими идею проекта.

Указ о создании движения летом 2022 года подписал Президент России Владимир Путин. Татарстанское отделение всероссийской организации «Движение первых» возглавил бывший глава Минмолодежи республики Тимур Сулейманов. Указ о создании Республиканского координационного совета, который будет работать во взаимодействии с «Движением первых», 14 февраля 2023 года подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.