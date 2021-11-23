Дети и доходы: татарстанцы формируют цели Минтруда РТ на новый год

Публично обсуждаемые на 2022 год цели Министерства труда и социальной защиты РТ отражают различные стороны жизни жителей Татарстана. Однако в первую очередь людей волнуют вопросы защиты семьи и детей, роста доходов. Об этом сообщила сегодня в ИА «Татар-информ» председатель комиссии Общественной палаты РТ по социальным вопросам и благотворительности, председатель общественного совета при Минтруде РТ Маргарита Максимова.

«Первая публичная цель, которую всегда предлагают наши граждане, это увеличение доходов, обеспеченность семьи и детей. Публичные цели также отражают и заботу государства об инвалидах. На первый план сегодня выдвигаются такие цели и задачи, как обучение детей-инвалидов, чтобы в дальнейшем они могли сами себя обеспечивать. Одна из публичных целей — трудоустройство и сопровождение взрослых инвалидов. Это создание рабочего места для инвалида, чтобы он мог продолжать трудовую деятельность длительное время», — перечислила представитель ведомства.

Максимова отметила, что в период пандемии коронавируса стали актуальными проблемы занятости, безработицы, переобучения и трудоустройства граждан, в том числе и уязвимой группы предпенсионеров.

Народное голосование по определению приоритетных направлений шести республиканских министерств на 2022 год проходит на портале госуслуг РТ до 7 декабря. Более 24 тыс. человек уже сделали свой выбор. В итоге для каждого министерства будут определены от пяти до семи приоритетных целей на следующий год.