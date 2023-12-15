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«Дети должны знать, что происходит в стране»: боец СВО встретился с юными зеленодольцами
В Зеленодольске прошла встреча школьников с участником специальной военной операции. В мероприятии приняли участие ученики 5-6-х классов школы №7 и лицея №9 им. Пушкина, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Зеленодольского района РТ.
Даниил — боец с позывным Решет находится на передовой с мая этого года. Стрелок сегодня несет службу на бахмутском направлении, на днях вернулся в отпуск по ранению. Говорит, когда пригласили на встречу в подростковый клуб «Зеленый Дол», не раздумывая согласился. В первую очередь, чтобы сказать спасибо за поддержку.
Боец поделился чувствами, которые испытывает на передовой при получении весточки от родных или письма с пожеланиями от детей. Поблагодарил за маскировочные сети, блиндажные свечи и гуманитарную помощь для нужд СВО. Рассказал о необходимости служить в армии и о своей любви к Родине.
«Такие встречи очень важны, чтобы дети знали, что сейчас происходит в стране», — сказал военнослужащий.
Как уточнили в администрации, встреча состоялась в подростковом клубе «Зелёный дол» в Мирном — это один из восьми пунктов сбора гуманитарной помощи.
Помимо сбора гумпомощи, в этом пункте плетут маскировочные сети для бойцов.
Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых упоминается создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Фото: пресс-служба Зеленодольского района РТ.
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