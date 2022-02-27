«Дети должны получать знания до обучения в вузе»: в Казани открылся детский IT-парк

Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

В Казани состоялось открытие детского IT-парка. Благодаря ему дети смогут обучиться робототехнике, а также другим направлениям — от прототипирования до цифровых медиа — еще до поступления в вузы. В церемонии открытия принял участие глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин.

«Сегодня мы видим, как технологии проникают во все сферы жизни. Дети все больше увлекаются программированием, робототехникой и другими IT-специальностями. Знания, которые здесь будут давать детям, позволят сформировать в них инженерный способ мышления. Это позволит им в будущем стать хорошими программистами, учеными, технологами. Мы не должны ждать, пока они будут получать эти знания в вузах», – отметил Хайруллин.

Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Новый детский высокотехнологичный парк открылся на базе казанского IT-парка, но уже через полгода он переедет в новое здание на месте, где раньше была обувная фабрика «Спартак», добавил министр.

«Мы 10 лет работаем со стартапами, и все это время учим их, что нужно делать не сразу большой проект, а делать пробу гипотезы. Это позволяет проверить спрос и определить наиболее успешные направления для детского IT-парка», — отметил директор казанского IT-парка Александр Борисов.

По его словам, в новом учреждении дети будут не просто заниматься программированием или робототехникой, их будут обучать также продвижению продукта, предпринимательству и многому другому, что связано с успехом IT-стартапов. Это нужно для того, чтобы дети находили для себя интересные специальности и уже сейчас получали необходимые знания в этой области.

Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Параллельно с открытием IT-парка проходил детский фестиваль робототехники «Робосабантуй-2022». На нем дети представили свои проекты, а также смогли испытать себя в роботизированном футболе и борьбе кореш. Кроме того, на базе мероприятия прошел региональный этап национальной олимпиады FLL Discover, где дети представили свои проекты по робототехнике.