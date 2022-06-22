Дети до семи лет теперь могут ездить в электричках бесплатно

Проезд в пригородных электропоездах для детей до семи лет теперь будет бесплатным, соответствующий закон вступает в силу с сегодняшнего дня. Федеральная норма действует во всех регионах, сообщил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Для получения льготы необходимо предъявить свидетельство о рождении ребенка.

Володин напомнил, что до принятия закона только в 48 субъектах РФ была предусмотрена частичная стоимость оплаты проезда детей с пяти до семи лет: им предоставлялась скидка от 50% до 75% от действующего тарифа.

Документ о бесплатном проезде детей до семи лет в электричках ранее подписал Президент РФ Владимир Путин.