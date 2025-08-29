«Дети для нас – радость»: Калимуллины из Нижнекамска поучили орден «Родительская слава»

Орденом «Родительская слава» награждены супруги Калимуллины из Нижнекамска, воспитывающие семерых детей. Награду сегодня в Казанском Кремле вручил Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«Я работаю директором в ООО "Ремтехника", а супруга – пенсионерка. Мы оба выросли в многодетных семьях и очень любим детей. Дети для нас – большая радость», – рассказал Наил Габтельхаевич обозревателю «Татар-информа».

Жители Татарстана познакомились на сабантуе в деревне, а через два года случайно встретились на другом сабантуе в Нижнекамском районе. Начали общаться, через полгода сыграли свадьбу. В следующем году Калимуллины отметят 30-летие совместной жизни.

«Дети уже выросли, старшая дочь работает педагогом-организатором, вторая дочь трудится акушеркой в Камских полянах, а третья работает аниматором, живет в Египте», – отметил Калимуллин.

По его словам, главное в семье – взаимопонимание и доверие. Детям родители с ранних лет прививали уважение к старшим и трудолюбие.

«Я вышла замуж в 21 год, в 22 стала мамой. Желаю всем татарстанцам семейного счастья и благополучия, а молодым – создавать семьи и рожать детей. В республике семьям с детьми сейчас оказывается хорошая поддержка», – добавила Флера Фоатовна.

Государственные награды России и Татарстана вручил сегодня в Казанском Кремле 55 выдающимся жителям республики Раис РТ Рустам Минниханов. Мероприятие прошло накануне праздника – Дня Республики. Всего было вручено 13 наград Российской Федерации и 41 награда Республики Татарстан.