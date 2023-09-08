Дети челнинских военнослужащих посетили спортцентр команды «КАМАЗ-Мастер»

Юные челнинцы посетили спортивный центр команды «КАМАЗ-Мастер» — это дети военнослужащих, которые героически погибли при выполнении боевых задач в зоне спецоперации. Ребятам организовали экскурсию, рассказали об истории синей армады, вручили подарки.

Многие из ребят впервые оказались в сердце спортивного центра — там, где собирают легендарные грузовики, которые покоряют ралли-рейды.

«Я эти „КАМАЗы“ видела, когда между Челнами и Елабугой едешь, частенько видишь, что они ездят, а тут я их увидела вживую, потрогала. Вот они есть, оказывается. Они настоящие», — говорит один из детей.

«Мне понравилось то, что тут много „КАМАЗов“ и очень интересно. Еще у них у всех большие колеса», — вторит другой ребенок.

«Я, когда увидела „КАМАЗы“, мне очень понравилось, и хочу, когда я вырасту, тут работать», — к беседе присоединяется девочка.

Детям, их мамам и бабушкам провели экскурсию по спортивному центру. Они смогли посидеть в кабине грузовиков, узнать историю команды.

«У меня мальчишки. Для них это вообще интересно. Мне самой стало интересно. — Для меня это вообще. Там машинки такие. — Очень волнительно, очень прекрасно, очень понравилось. Такой хороший подарок», — делится впечатлениями мама.

Также гости получили сертификаты на 10 тысяч рублей на приобретение школьных принадлежностей. Они действуют до января следующего года.

«Эта акция (она называется „Помоги собраться в школу“), на мой взгляд, очень нужна и важна. Я думаю, мы и дальше будем дорожить, помогать, поддерживать наши семьи. Они в такой моральной поддержке нуждаются», — сказал мэр города Наиль Магдеев.

«КАМАЗ-Мастер» также подготовил приятные бонусы мальчишкам и девчонкам.