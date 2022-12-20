«Дети будут лучшими гражданами, чем мы»: эксперты «Волги» о диалоге молодежи с властью

Каковы главные задачи Всероссийского движения детей и молодежи, чем оно должно отличаться от пионерии и почему важна служба в армии, – на эти и другие вопросы ответили эксперты клуба «Волга» на заседании в Казани.

В Казани состоялось очередное заседание клуба «Волга»

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Государственная политика сегодня – это разговор с молодежью»

При формировании государственной молодежной политики важно вести прямой диалог с самими молодыми людьми. Именно этого уже много лет придерживаются как в Татарстане, так и по всей стране, отметила вице-премьер РТ Лейла Фазлеева.

«Вопрос отцов и детей был и будет всегда. Ценностные ориентиры трансформируются в каждом поколении. Государственная молодежная политика сегодня – это разговор. Уже много лет Правительство отвечает на вопросы молодежи. В частности сформировано много ответов по поводу инфраструктуры для молодежи. Сегодня мы говорим о тех, кто хочет быть полезным обществу. Я не согласна с теми, кто говорит, что молодежь не состоятельна в некоторых вопросах», - сказала вице-премьер.

Она подчеркнула, что для формирования молодежной политики в интересах самой молодежи, проводится большое количество соцопросов.

«Не нужно разделять поколения, важно учитывать разницу интересов. Многие молодые люди выбирают стратегию быть полезным тому, кто рядом», – добавила Фазлеева.

Лейла Фазлеева: «Я не согласна с теми, кто говорит, что молодежь не состоятельна в некоторых вопросах» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Для государства важно создать условия для самореализации молодежи. Необходимо поддерживать возможность быть профессионалом.

«Неправильно проводить параллели между новым движением молодежи и пионерией»

Помочь в выстраивании диалога с молодежью призвано новое Всероссийское движение детей и молодежи. Многие сравнивают его с пионерией, однако оно принципиально отличается. В советское время организация была создана по указу руководства, а сейчас инициативу проявили сами дети. Таким мнением поделился политолог Александр Асафов.

«Ценностное движение государства было определено в полной мере с 2020 года, когда базовые ценности были закреплены в поправках в Конституции России. Это получило развитие. Новое движение должно дать молодежи понятийный аппарат и ценностный фундамент. Важно понимать, что оно принципиально отличается от пионерии, потому что здесь инициативу проявили сами дети, а не высшее руководство», – заявил он.

Александр Асафов считает, что пионерия в советское время была создана по указу руководства, а сейчас инициативу проявили сами дети Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

По его словам, существует неправильное понятие, что патриотизму не нужно учить. Почему-то считается, что человек должен родиться с этим качеством. Человек должен для себя понять кто он, где он живет. Для этих целей очень важно, что в школах день сейчас начинается с поднятия государственного флага и исполнения гимна.

«Дети сегодня знают гимн лучше взрослых. Это очень позитивный момент. Дети будут лучшими гражданами, чем мы с вами. Они уже во многом превзошли. У патриотизма есть несколько важных постулатов, из которых он складывается. В первую очередь, это знание отечественной истории, понимание места отца и матери в семье. Нужно, чтобы дети могли видеть на примерах», – сообщил политолог.

Вице-премьер РТ Лейла Фазлеева добавила, что Всероссийское движение детей и молодежи появляется очень своевременно, поскольку оно объединит все молодежные сообщества через смыслы.

«Это никогда не будет пионерией. Это будет другая история. Нужно слышать смыслы, которые заявляет молодежь. У этого движения есть огромные перспективы развития. Но должна быть и четкая включенность родительского сообщества», – сказала она.

С ней не согласился помощник Премьер-министра Татарстана Владимир Майстренко. Он считает, что такое движение должно было появиться гораздо раньше.

«Я думаю, что появление такого движение должно было состояться раньше. Потеря времени прошла в 90-е годы. Идеология пионеров и октябрят в один момент пропала, а вместо нее ничего не было предложено. Целое поколение оказалось в провале. Сейчас они родители и являются основным элементом в воспитании молодежи», – прокомментировал Майстренко.

Владимир Майстренко считает, что такое движение должно было появиться гораздо раньше Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Со стороны старшего поколения говорить о том, что нынешняя молодежь плохо воспитана, неправильно, потому что этим должны были заниматься именно они, заключил он.

«Если мы не будем работать с молодежью, то потеряем ее»

В повестку заседания клуба был внесен вопрос, нужно ли воспитывать молодежь или дать ей свободу и ждать самоопределения. По мнению руководителя татарстанского центра «Форпост» Тимура Камалетдинова, если не вкладывать в молодых людей ценностный базис, то это сделает кто-то другой, и последствия будут непредсказуемы.

«В нашем мире нет пустоты. Если мы не будем занимать нашу молодежь, то ей займутся наши враги. И что из этого получится, непонятно. Если мы не работаем с молодежью, то потеряем ее. Если не вкладываться в молодых людей, то из них не вырастет поколение, которым мы будем гордиться», - считает он.

Камалетдинов рассказал о своей практике. «Форпост» в районах Татарстана создает центры, призванные вовлекать молодежь в процесс самореализации. Деятельность таких центров во многом направлена на трудных подростков.

Тимур Камалетдинов уверен, если не вкладывать в молодых людей ценностный базис, то это сделает кто-то другой, и последствия будут непредсказуемы Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Камалетдинов также отметил, что они планируют активно взаимодействовать со Всероссийским движением детей и молодежи. Ожидается, что это даст новые механизмы для взаимодействия со своей аудиторией.

«Армия закладывает базовые понятия взрослой жизни»

Следующим вопросом обсуждения экспертного клуба стала срочная служба в армии. По мнению Владимира Майстренко, она закладывает базовые понятия о взрослой жизни для молодых людей, такие как субординация и уважение к старшим.

«Я считаю, что служба важна для любого мужчины. Там воспитываются важные качества. Молодой человек живет в очень лояльном мире, где есть семья, школа, двор, потом вуз или ссуз. Дальше ему нужно будет работать на предприятии или в организации. Там он встретится с такими понятиями, как начальник-подчиненный. Важно привить ему начальные ориентиры, что есть старший и младший», – пояснил он.

Эксперт считает, что эти качества будут полезны и в семейных отношениях.

Помимо базовых ценностей, важен и сам институт защиты Родины. Через него мужчина становится главой и защитником семьи. Он должен уметь постоять за себя, семью и близких, уверен Майстренко.