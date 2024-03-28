Дети бойцов СВО проводят весенние каникулы в центре имени Губина под Бугульмой

С 24 по 30 марта в Молодежном оздоровительном центре имени А. Д. Губина проходит профильная смена «Техно» для 200 детей Бугульминского района в возрасте от 7 до 17 лет. При комплектовании смены особое внимание было уделено детям из малообеспеченных, многодетных, неполных семей, детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, а также детям военнослужащих. Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе муниципального образования, около десяти детей бойцов СВО проводят здесь время каникул.

«Программа профильной смены основана на комплексном подходе воспитания, развития и профессиональной ориентации детей и молодежи. Реализуются 11 ключевых модулей в рамках Года семьи, Года научно-технологического развития, проводится отрядная работа, коллективно-творческое дело, дополнительное образование, профориентационные мероприятия, основы безопасности и другие направления», — рассказал директор оздоровительного центра Рустем Аминов.

Цель смены — организовать отдых и оздоровление с учетом творческого развития и активности, самовыражения, профессиональной ориентации и формирования семейных ценностей детей и молодежи.

В период смены проводятся театральные мастер-классы, шоу талантов, уроки фотосъемки, творческие конкурсы и спортивные занятия.

Состоялось мероприятие по пропаганде Правил дорожного движения и профилактике детских дорожно-транспортных происшествий. Под конец лагерной смены для детей будет подготовлена развлекательная программа.

«На закрытии обязательно будут концертные номера, подготовленные детьми. За период смены дети уже познакомились друг с другом, выявили способности, и уже детским сплоченным коллективом они представят свои творческие номера», — подытожил директор центра.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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