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СВО 6 января 2024 19:10

Дети бойцов СВО из Нижнекамска посетили волшебную сказку про Щелкунчика

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Дети бойцов СВО из Нижнекамска посетили волшебную сказку про Щелкунчика

Дети нижнекамских военнослужащих посетили волшебную сказку про Щелкунчика, постановку представили в Центральной детской библиотеке «Апуш». Мероприятие организовала Централизованная библиотечная система Нижнекамска, это был пятый по счету день проекта «Китаплаб».

Как рассказали «Татар-информу» в ЦБС, все сказочные персонажи, которые приняли участие в празднике, настолько впечатлили и порадовали ребят, что каждый захотел с ними обняться и сфотографироваться, даже с вредным Мышиным королем.

А Книжная фея и вправду оказалась настоящей любительницей и хранительницей книг. Она призывала любить чтение, придумала интерактивную сказку про книгочеев и книголюбов, давала интересные задания детям, вызывала на стихобаттл, обучала юных джентльменов правилам этикета и вежливости и научила их делать комплименты юным леди.

«А какая мечта у каждого ребёнка? Наверное, побывать в королевстве сладостей и игрушек, поучаствовать в конкурсах, своими руками сотворить сувениры. Всё это можно осуществить в библиотеке, как сегодня, на литературном калейдоскопе „Волшебный мир Щелкунчика“. Детей встречали Мари, Мышиный король, Книжная фея, Щелкунчик. Такие встречи помогают понять и взрослым, и детям, что добротой и отзывчивостью можно оживить любое заколдованное сердце», — рассказала «Татар-информу» заведующая городской взрослой библиотекой (филиал №5) Римма Нестерова.

Поиграв и вдоволь навеселившись, все отправились на хвосте Дракона в творческую мастерскую. Каждый попробовал расписать елочную игрушку из дерева. А герои сказки с радостью помогли детям с росписью заготовок, параллельно слушая, как те читают стихотворения о зиме.

«Любовь к чтению появляется и проявляется у всех по-разному. Отрадно, когда шелест любимых страниц манит юных читателей», — добавила Римма Нестерова.

Фото: Централизованная библиотечная система Нижнекамска.

#спецоперация
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