Дети бойцов СВО из Челнов посетили Елку мэра в драмтеатре «Мастеровые»

В Набережных Челнах в русском драматическом театре «Мастеровые» прошла премьера спектакля «День рождения кота Леопольда». Одними из первых зрителей стали дети участников специальной военной операции. Посещение театра стало частью праздничной программы «Елки мэра», которая проходит в городе в преддверии Нового года.

Перед началом спектакля для ребят организовали интерактивную программу. Дети соревновались в ловкости, скорости и меткости, участвовали в играх и конкурсах. Праздничная атмосфера позволила создать настроение ожидания чуда, которого ребята особенно ждут в новогодние дни.

На праздник пришли семьи военнослужащих, в том числе бойцы, находящиеся в краткосрочном отпуске. Военнослужащий с позывным Лето посетил мероприятие вместе с женой и тремя детьми. По его словам, такие встречи особенно ценны, ведь отпуск оказался долгожданным и выпал именно на предновогодние дни.

«Здорово, молодцы, организовали! Очень приятно. Я как раз в отпуск приехал. Сам я из танкового батальона, медик», – рассказал он.

Жены и вдовы военнослужащих отмечали, что для детей такие события становятся настоящим праздником. «Мы очень ждем Нового года, ждем, когда нам подарки дадут. Спасибо большое, что нас пригласили, очень все нравится», – поделилась Светлана, вдова военнослужащего.

Для многих семей участие в «Елке мэра» стало особенно трогательным моментом. Вероника, жена военнослужащего, призналась, что отпуск мужа долго откладывался, и его возвращение стало главным новогодним подарком для всей семьи. «Наши дети на Новый год загадывали желание, чтобы папа пришел в отпуск живым и здоровым», – сказала она.

Праздничные мероприятия «Елки мэра» продлятся в Набережных Челнах до 23 декабря. Ожидается, что их посетят более 9 тысяч детей – отличники учебы, активисты, а также дети участников специальной военной операции.

Как отмечают родители, подобные встречи дарят ребятам радость и ощущение заботы, а взрослым – уверенность, что семьи защитников Отечества не остаются без внимания.

Мэр города Наиль Магдеев подчеркнул, что поддержка семей военнослужащих остается одной из приоритетных задач.

«Новый год – это большой семейный праздник, и город Набережные Челны – большая семья. Мы не можем оставить без внимания наших детей, чьи отцы, мужья и сыновья находятся в зоне специальной военной операции», – отметил он.

Помимо спектакля, каждый ребенок получил сладкий новогодний подарок. Для многих малышей это стало первым визитом на «Елку мэра», а для их родителей – важным знаком внимания и благодарности со стороны города.

В своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов отметил, что основная задача для всех органов власти сегодня – обеспечить надежный тыл бойцам, защищающим суверенитет нашей страны на передовой.

