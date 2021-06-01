В Алексеевском районе РТ дети устроили хоровод на Соборной площади

В Международный день защиты детей в поселке Алексеевское юные жители устроили массовый хоровод на Соборной площади.

Жители Алексеевского района Татарстана весело провели этот день в дружной компании. Для них было организовано несколько праздничных площадок: юные художники рисовали свои картины на асфальте, дети постарше танцевали во флешмобах, прыгали через гигантскую скакалку и участвовали в шуточных конкурсах и играх. Всех гостей праздника развлекали персонажи известных мультипликационных фильмов.

С самого утра юных жителей Алексеевского района поздравил глава района Алексей Демидов.

«Дети — это самые главные сокровища и смысл жизни. И нет ничего в мире дороже и выше, чем улыбка и радостный смех ребенка. Лучший способ сделать детей счастливыми — окружить их любовью, вниманием, согреть теплом своих сердец, научить добру и красоте, дать опору в жизни», — сказал глава муниципалитета, отметив, что дети — «это наша гордость, надежда, наше будущее».

«Забота о детях — это забота о нашем будущем, о будущем нашей страны», — подчеркнул руководитель.

По его словам, в Алексеевском районе РТ уделяется серьезное внимание защите детей, их жизни и здоровья, создаются все необходимые условия для качественного образования, развития, досуга и самореализации.

«В нашем районе много талантливых ребят. Они радуют нас своими успехами в учебе, творчестве, спорте, ежегодно становятся победителями и призерами конкурсов, фестивалей, олимпиад. Выражаю искреннюю признательность родителям, педагогам и всем, кто вкладывает свои силы в воспитание подрастающего поколения», — сказал глава муниципалитета, пожелав всем детям отличного отдыха во время летних каникул, радости общения с родителями и друзьями, новых открытий и ярких, незабываемых впечатлений.

Фотографии: газета «Заря».