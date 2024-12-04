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Детей участников СВО могут освободить от платы за студенческие общежития
Председатель партии «Справедливая Россия - За правду» (СРЗП) Сергей Миронов и депутат фракции, председатель думского комитета по науке и высшему образованию Сергей Кабышев намерены представить в Госдуму законопроект об освобождении детей участников СВО от оплаты проживания в студенческих общежитиях, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу партии.
Законопроект предполагает внесение изменений в закон «Об образовании в Российской Федерации», расширяя круг лиц, освобождающихся от платы за размещение в студенческих общежитиях.
Предлагается предоставить право на бесплатное проживание детям участников СВО, проходящих военную службу в Вооруженных силах РФ, в войсках национальной гвардии РФ, призванных на военную службу по мобилизации или заключивших контракт. Также это право планируется предоставить детям лиц, участвовавших в боевых действиях с 11 мая 2014 года в составе Вооруженных сил ДНР, Народной милиции ЛНР, воинских формирований и органов ДНР и ЛНР.
Миронов отметил, что в настоящее время ветераны СВО освобождены от оплаты за проживание в общежитии, однако для их детей такая льгота не предусмотрена.
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