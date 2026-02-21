Детей трудовых мигрантов обяжут выехать из РФ после 18 лет или оформить патент

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, который меняет порядок пребывания в стране детей иностранных граждан, работающих по патенту. Текст документа опубликован в электронной базе парламента.

Поправки предлагается внести в закон «О правовом положении иностранных граждан». Согласно проекту, дети трудовых мигрантов смогут находиться в России только в течение срока действия разрешения на работу их родителя и при условии, что сам мигрант оплачивает фиксированный авансовый платеж по НДФЛ не только за себя, но и за каждого ребенка.

Также в документе указано, что по достижении 18 лет дети мигрантов должны будут в течение 30 дней либо покинуть территорию России, либо подать заявление на получение патента в установленный срок.