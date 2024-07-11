Детей Татарстана приглашают поработать над дизайном мерча «Движения первых»

Дети Татарстана могут принять участие в разработке дизайна брендированной продукции «Движения первых». Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения организации.

Этим летом в республике заработает онлайн-магазин движения, где все желающие смогут приобрести брендированную продукцию. На сайте должен появиться специальный раздел, где разместят одежду и изделия, дизайн которых придумали сами подростки.

Мерч окажется разделен на коллекции по сезонам и тематикам. Около каждой товара, в работе над которым участвовал ребенок, станут указывать автора дизайна. При заказе можно будет получить от него карточку с подписью и пожеланиями.

Предложить идею эскиза для любого носителя (например, для рюкзака, толстовки, кольца и так далее) можно до 18 июля по этой ссылке. Несколько лучших вариантов окажутся реализованы и представлены на сайте сразу при запуске онлайн-магазина.

В дальнейшем из подавших заявку на участие юных татарстанцев будет сформирована команда молодых дизайнеров. Совместно с региональной командой движения и специалистами в сфере дизайна и моды они будут определять частоту выхода коллекций, продумывать их концепции и разрабатывать дизайнерские решения отдельных изделий.

Помимо прочего, участников дизайн-лаборатории ждут бонусы и материальные подарки. Например, они смогут получить продукцию со своим дизайном на бесплатной основе.

Указ о создании «Движения первых» летом 2022 года подписал Президент России Владимир Путин. Татарстанское отделение всероссийской организации возглавил бывший глава Минмолодежи республики Тимур Сулейманов. Указ о создании Республиканского координационного совета, который будет работать во взаимодействии с движением, 14 февраля 2023 года подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.