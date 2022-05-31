«Детей рожают меньше, разводятся чаще»: как Татарстан борется с демографическим кризисом

Рождаемость в Татарстане за последние 30 лет снизилась на 19%, а показатель заключения браков – на 23%. При этом число разводов выросло на 25%. Такие данные озвучили эксперты на совместной коллегии Минкульта и Управления ЗАГС РТ. О том, как в республике планируют укреплять институт семьи и брака, – в обзоре «Татар-информа».

Гульшат Нигматуллина: «За 4 месяца 2022 года в регионе сокращается количество рождений, всего зарегистрировано 11,8 тыс. актов о рождениях детей. Это меньше на 8%, чем за аналогичный период 2021 года» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Татарстанцы вступают в брак позже, чем их мамы и бабушки»

Как отметила в докладе начальник Управления ЗАГС Кабмина РТ Гульшат Нигматуллина, современные татарстанцы позже вступают в брак, чем их родители, бабушки и дедушки, соответственно, позднее рожают детей.

«За 4 месяца 2022 года в регионе сокращается количество рождений, всего зарегистрировано 11,8 тыс. актов о рождениях детей. Это меньше на 8%, чем за аналогичный период 2021 года. Такая тенденция сохраняется уже седьмой год. Мы возвращаемся к печальной тенденции 90-х годов, когда количество рождений заметно уступало числу зарегистрированных смертей. Также тревогу и озабоченность вызывает продолжающаяся деформация брачного, репродуктивного поведения наших граждан», – отметила она.

В Татарстане наблюдается тенденция сокращения числа заключенных браков. Так, по итогам января – апреля данный показатель снизился на 3,7%. Актуальной остается и проблема разводов.

«Соотношение количества разводов к количеству заключенных браков заметно ухудшается. С начала 2022 года более 4,4 тыс. детей вместе с родителями пережили кризисную ситуацию, связанную с распадом семьи. В 2021 году таких детей было 9,5 тыс.», – проинформировала Нигматуллина.

Современные татарстанцы позже вступают в брак, чем их родители, бабушки и дедушки Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Каждый шестой ребенок рождается в неполной семье»

Оказывается, каждый шестой ребенок в Татарстане рождается в неполной семье. За минувший год в нашей республике было зарегистрировано 6,5 тыс., а в этом году еще 1,9 тыс. детей, рожденных в неполных семьях.

«В ряде районов наблюдается опасная тенденция увеличения количества внебрачных детей. К примеру, в Тукаевском, Верхнеуслонском, Алькеевском районах», – констатировала Гульшат Нигматуллина.

Таким образом, в регионе наблюдается неблагоприятная динамика по ряду показателей в семейно-демографической сфере. Все это свидетельствует о том, что семья находится в глубоких трансформациях и переживает кризисные моменты, считает начальник Управления ЗАГС РТ.

Она напомнила, что Президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета призвал сделать многодетную семью ценностным ориентиром для российского общества. Семья, где растут трое, четверо и более детей, уже сама по себе должна иметь высокий статус в общественном сознании со стороны государства.

«Многодетная семья для России – традиция, которую нужно возвращать» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Многодетная семья для России – традиция, которую нужно возвращать. При этом ее необходимо утвердить как норму для общества и как важнейший приоритет для государства», – процитировала Гульшат Нигматуллина речь Президента.

Спикер считает, что конструктивную роль в решении поставленных задач играют учреждения культуры – театры, концертные залы, филармонии, музеи, библиотеки и творческие коллективы.

«Каждая третья премьера спектакля – для детей»

Согласно данным Минкульта РТ, в Татарстане насчитывается свыше 3,7 тыс. различных учреждений культуры. За прошлый год театры и культурно-зрелищные учреждения региона провели более 650 мероприятий для семейного просмотра.

«Учреждения культуры Татарстана проводят мероприятия, популяризирующие семейные ценности и предназначенные для совместного культурного досуга. В последние годы наблюдается положительная динамика по количеству детских премьерных спектаклей, каждый третий премьерный спектакль – для детской аудитории. Это стало возможным благодаря реализации партийного проекта “Единой России” “Театр – детям”», – проинформировала первый замминистра культуры РТ Юлия Адгамова.

Юлия Адгамова: «Учреждения культуры Татарстана проводят мероприятия, популяризирующие семейные ценности и предназначенные для совместного культурного досуга» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

За последние три года увеличилось количество постановок в театрах по произведениям классической литературы, изучаемой в школах. Большая программа по льготным билетам представлена для семейного просмотра и в концертных организациях. Так, в БКЗ имени Салиха Сайдашева реализуется несколько видов семейных абонементов.

«Одним из видов организации семейного досуга является посещение проводимых ежегодно семейных праздников. Так, в республике проводятся татарский праздник “Сабантуй”, русский фольклорный праздник “Каравон”, фестиваль удмуртской культуры “Гырон быдтон”, мордовской культуры “Балтай”, чувашской культуры “Уяв” и другие», – напомнила Адгамова.

По ее данным, библиотеки Татарстана активно пропагандируют семейные ценности, проводят яркие культурно значимые мероприятия: тематические акции и фестивали, читальные залы под открытым небом, книжные выставки, викторины, детские конкурсы.

Библиотеки Татарстана активно пропагандируют семейные ценности, проводят яркие культурно значимые мероприятия Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«В Национальной библиотеке РТ работает семейный клуб для детей и их родителей “Читашка”, регулярно проходят встречи психолога с родителями подростков в рамках работы клуба», – добавила спикер.

Кроме того, в музеях проводятся образовательные, интерактивные программы, экскурсии, фестивали, встречи с юбилярами семейной жизни. По данным Минкульта РТ, большим подспорьем для семей с детьми является «Пушкинская карта». Республика – в лидерах по доле получателей карт от общего числа целевой аудитории. К тому же в нашем регионе средняя цена билета на культурные мероприятия составляет 445 рублей.

«Молодые люди не хотят вступать в брак, пока у них не появится отдельная жилплощадь»

В начале 2022 года Министерство по делам молодежи РТ провело социологическое исследование среди молодежи Татарстана и пришло к интересным выводам. Как выяснилось, первый вопрос, который волнует респондентов, – жилищный. Согласно полученным данным, молодые люди не хотят вступать в брак, пока у них не появится отдельная жилплощадь.

«В основном в Татарстане в брак вступают по любви и взаимному согласию, желанию закрепить серьезность взаимоотношений между молодыми людьми в паре. Традиционными, актуальными вопросами являются финансовый и жилищный. Татарстан участвует в программе обеспечения жильем молодых семей. Ежегодно мы выполняем все квоты. Среди семей республики пользуется популярностью безвозмездная субсидия в размере до 35%», – сообщила замминистра по делам молодежи РТ Алла Кондратьева.

Алла Кондратьева: «В основном в Татарстане в брак вступают по любви и взаимному согласию, желанию закрепить серьезность взаимоотношений между молодыми людьми в паре» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

По данным на май 2022 года, Министерство по делам молодежи РТ освоило 93% средств, выделенных Татарстану по федеральной программе финансирования индивидуальных жилых построек и квартир для молодых семей. Сейчас специалисты министерства поднимают вопрос о возможности увеличения этого лимита для региона. Кроме того, в республике реализуется собственная программа «Молодая семья», благодаря которой молодые люди получают жилье под 7% годовых в зданиях Госжилфонда.

Как только у молодой семьи появляется свой дом, сразу встает другой вопрос – организация культурного досуга. В республике работает 42 клуба молодых семей при учреждениях молодежной политики. Они объединяют молодежь по разным направлениям. К примеру, это клубы молодых мам и отцов.

В своем выступлении Алла Кондратьева предложила проанализировать, на каком этапе жизни чаще распадаются семейные пары, чтобы дальше проводить соответствующую профилактическую работу. Согласно ее данным, половина разводов в нашем регионе происходит в первые годы после заключения брака.