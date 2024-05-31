«Детей, пострадавших в ДТП, стало больше»: автоинспекторы проверили, как перевозят детей

Сегодня в Казани прошел профилактический рейд сотрудников госавтоинспекции, нацеленный на водителей автомобилей, перевозящих детей.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в период с 22 мая по 5 июня проводятся оперативно-профилактические мероприятия "Внимание – дети". В рамках мероприятий проходят рейды, направленные на предупреждение нарушений правил перевозки детей», – рассказал заместитель начальника отдела госавтоинспаекции управления МВД России по городу Казани Рафаэль Абдрахимов.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Рейды, в частности, организовали из-за того, что растет количество аварий с участием детей и в целом детский дорожно-транспортный травматизм.

«За 4 месяца в Казани произошло 42 дорожно-транспортных происшествия, в которых 44 ребенка получили травмы различной степени тяжести», – рассказал Рафаэль Абдрахимов.

Сегодня автоинспекторы вышли в рейд напротив дворца бракосочетаний. Для проверки остановили десятки водителей, однако всего один был оштрафован за то, что перевозил ребенка без детского кресла.

Напомним, что ребенок в машине должен ездить исключительно в кресле до тех пор, пока ему не исполнится 12 лет. Водитель пытался избежать наказания, заверив автоинспектора, что 12 лет его ребенку исполнится уже через пять дней, однако это не спасло его от штрафа.

Помимо сотрудников госавтоинспекции в рейде также приняла участие представитель ГБУ «Безопасность дорожного движения». Она раздавала водителям буклеты с полезной информацией, включая подсказки о том, как правильно выбрать детское кресло.

«Госавтоинспекция убедительно просит обратить внимание на увеличение количества детских травм в случае ДТП», – подытожил Рафаэль Абдрахимов.