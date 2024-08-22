Детей погибших участников СВО из Набережных Челнов пригласили в дельфинарий

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Школьников из Набережных Челнов, чьи отцы погибли, участвуя в специальной военной операции, пригласили на представление в дельфинарий. Такой подарок ребятам сделал муниципалитет в преддверии 1 сентября.

«Первого сентября — это особый, добрый праздник в жизни каждой российской семьи. Все мы понимаем, особенно взрослые, что наши дети стали на год старше, что наши дети на год стали ответственнее, умнее», — подчеркнул мэр Челнов Наиль Магдеев на встрече с детьми перед началом представления.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Мать одного из ребят, Ксения, поделилась впечатлениями и рассказала о муже, который отдал жизнь в ходе спецоперации. Он отправился на фронт осенью 2022 года, женщина не стала возражать и поддержала его выбор. Спустя некоторое время пришло известие о гибели бойца. Это хоть и стало большим горем для семьи, но нисколько не испугало старшего сына Ксении. 26 июля ему исполнилось 18 лет, и молодой человек сразу же решил подписать контракт с Министерством обороны РФ. Последовав примеру отца, он в итоге попал в именной батальон «Батыр».

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

«Считаю их героями, потому что папа отдал жизнь за Родину. И брат тоже не побоялся, ушел на СВО. Они по характерам похожи между собой. Такие строгие, но веселые люди», — сказал сын Ксении Михаил, которого тоже пригласили на представление в дельфинарий.

Ребята с удовольствием посмотрели на выступления артистов, дельфинов и морских котиков. После завершения мероприятия детей угостили мороженым.

Материал подготовлен при участии Эльмиры Гайнутдиновой.