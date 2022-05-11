Нельзя воспитывать белоручками: мэр Челнов рекомендовал трудоустроить школьников на лето

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев рекомендовал родителям трудоустроить детей на время летних каникул. Однако, подчеркнул он, это должно происходить с согласия взрослого и ребенка.

«Желающие работать есть, и это очень хорошо. Во-первых, желание взрослых должно быть ребенка своего не только в тепличных условиях выращивать, но и дать ему возможность почувствовать себя человеком», — отметил градоначальник.

Про себя Магдеев рассказал, что ежегодно начиная с шестого класса работал во время летних каникул.

«У меня родители такие были — не забалуешь, но ничего же со мной не случилось. В семь утра я уже был на работе. Три месяца никто не давал мне отдыхать. Полмесяца мы занимались картошкой, садом-огородом, месяц работали на предприятии. Приучили нас к труду, вставать в шесть утра. У нас город тружеников, детей нельзя воспитывать белоручками», — поделился мнением он.